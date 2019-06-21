«Эвертон» обсуждает с «Челси» выкуп защитника Курта Зума

Автор: Анатолий Акулов 0

Французский защитник «Эвертона» может остаться в команде на следующий сезон. «Ириски» хотят выкупить права у «Челси» на 24-летнего футболиста.

Защитник «Челси» Курт Зума может подписать полноценный контракт с «Эвертоном». Ливерпульский клуб уже начал переговоры с «синими» о трансфере игрока.

Сообщается, что на выкупе француза настаивает лично главный тренер «Эвертона» Марку Силва. Француз оставил положительное впечатление своей игрой за «мерсисайдцев».

В прошедшем сезоне Курт Зума провел 32 матча в чемпионате Англии. На его счету 2 гола и 2 результативные передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: The Telegraph

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