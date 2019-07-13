Дмитрию Булыкину отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму

Бывший футболист сборной России заявил, что получил предварительный отказ в регистрации на выборы в Мосгордуму. Он будет оспаривать решение избирательной комиссии.

Экс-спортсмен зарегистрировался в качестве самовыдвиженца по округу №43, куда входят районы Арбат, Хамовники и Пресня. Он отметил, что число недействительных подписей превышает допустимый предел на 1,3%.

«Получил предварительный отказ из комиссии, количество недействительных подписей на 1,3% превышает допустимый предел. Я предпочитаю бороться законными методами и направляю в комиссию юристов. Во всяком случае, это для меня первый большой опыт участия в политической жизни Москвы. Спасибо всем за поддержку», – написал Булыкин.

Напомним, Дмитрий Булыкин работает советником президента «Локомотива». По итогам минувшего сезона его клуб завоевал серебро чемпионата России и пробился в Лигу чемпионов.

Фото: Global Look Press

Источник: «Facebook» Дмитрия Булыкина