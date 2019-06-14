Диего Марадона покинул пост тренера мексиканского «Дорадос»

Аргентинский специалист покидает мексиканский чемпионат в связи с проблемами со здоровьем. Теперь ему предстоят несколько серьезных операций.
58-летнему специалисту предстоит перенести операции на плече и колене. До недавнего времени Марадона тренировал команду, выступающую во втором мексиканском дивизионе.
Напомним, тренер возглавил «Дорадос» в сентябре прошлого года, когда те находились во второй половине таблицы. Он выводил команду в финальную серию Апертуры и Клаусуры.
Мексиканцы отреагировали на уход специалиста следующим посланием. «Спасибо за все, босс! Восстанавливайтесь, скоро увидимся!» – сообщается в твиттере «Дорадос».
Juntos sorprendimos al mundo. Demostramos que el fútbol es pasión y corazón.
Con el Diego de Sinaloa, #LaHicimosDeDiez.
¡Gracias por todo, Jefe! ¡Recupérate y nos vemos pronto! 💛 pic.twitter.com/A3g77k3wIM
— #ConElPezHastaElFinal (@Dorados) June 13, 2019
В прошедшем розыгрыше мексиканской Клаусуры «Дорадос» заняли 5-е место, набрав 20 очков. На счету команды 5 побед в 14-ти матчах.
Фото: Global Look Press
Источник: Yahoo