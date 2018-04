Лига чемпионов. «Реал» сыграет с «Баварией», «Ливерпуль» с «Ромой»

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка 1/2 финала Лиги чемпионов. «Реал» сыграет с «Баварией», «Ливерпуль» с «Ромой».

Участники 1/2 финала Лиги чемпионов:

«Реал» (Испания) — «Бавария» (Германия)

«Ливерпуль» (Англия) — «Рома» (Италия)

Первые матчи 1/2 финала пройдут 24 и 25 апреля, ответные – 1 и 2 мая.

The official result of the #UCLdraw !@FCBayern v @realmadrid @LFC v @OfficialASRoma

🏆 Who will reach the final in Kyiv? pic.twitter.com/fHyjIPresp

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 13, 2018