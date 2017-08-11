«Барселона» планирует приобрести защитника Йерри Мину

22-летний Йерри Мина выступает за «Палмейрас» и сборную Колумбии. «Барселона» заинтересована в покупке футболиста до закрытия трансферного окна.

Ресурс Transfermarkt оценивает Йерри Мину в 750 тыс евро, однако каталонцы готовы подписать центрального защитника за 9 млн евро. По ранней договоренности, Мина должен был перейти к «блаугранас» после ЧМ-2018, но вылет его «Палмейрас» из Кубка Либертадорес изменил ситуацию в корне.

Эрнесто Вальверде принял решение устроить кампанию по приобретению 22-летнего колумбийца после бесплодных попыток купить защитника «Сосьедада» Иньиго Мартинеса.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport.es