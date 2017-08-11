«Барселона» планирует приобрести защитника Йерри Мину

Автор: Алена Груздева 0

22-летний Йерри Мина выступает за «Палмейрас» и сборную Колумбии. «Барселона» заинтересована в покупке футболиста до закрытия трансферного окна.

Ресурс Transfermarkt оценивает Йерри Мину в 750 тыс евро, однако каталонцы готовы подписать центрального защитника за 9 млн евро. По ранней договоренности, Мина должен был перейти к «блаугранас» после ЧМ-2018, но вылет его «Палмейрас» из Кубка Либертадорес изменил ситуацию в корне.

Эрнесто Вальверде принял решение устроить кампанию по приобретению 22-летнего колумбийца после бесплодных попыток купить защитника «Сосьедада» Иньиго Мартинеса.

Фото: Global Look Press
Источник: Sport.es

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Лукас Лима близок к переходу в «Интер»

Неймар

Неймар собирется потратить деньги за роль посла ЧМ-2022 ради выкупа контракта у «Барселоны»

Анхель Ди Мария

Анхель Ди Мария может перейти в «Барселону»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 