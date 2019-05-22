«Боруссия» объявила о переходе Торгана Азара

Автор: Тимофей Поршнев 0

Торган Азар

Нападающий Торган Азар перешел в дортмундскую «Боруссию» из одноименного менхенгладбахского клуба. Контракт рассчитан до 2024 года.

Соглашение между сторонами рассчитано на пять сезонов. Оно будет действовать до лета 2024 года. Другие детали сделки не разглашаются.

«Я горжусь тем, что буду играть за «Боруссию». Это топ-клуб с невероятными болельщиками!» — прокомментировал свой переход 26-летний бельгиец.

В прошедшем сезоне бундеслиги Азар провел 35 матчей, забил 13 голов и сделал 12 результативных передач.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт «Боруссии» (Дортмунд)

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