ВТБ купил почти 100% акций «Динамо» за 1 рубль

ВТБ в апреле приобрел 99,9961% акций «Динамо». Об этом говорится в отчете группы по МСФО.

О том, что ВТБ приобрел клуб у ВФСО «Динамо» за один рубль, стало известно в прошлом месяце, однако размер пакета акций оставался неизвестным.

Внутри клуба произошли кадровые перестановки: совет директоров «Динамо» возглавил Юрий Соловьев, первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ, а генеральным директором был назначен Юрий Белкин, занимавший пост члена совета директоров клуба и советника генерального директора.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «ВТБ»