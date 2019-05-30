ВТБ купил почти 100% акций «Динамо» за 1 рубль

Автор: Тимофей Поршнев 0

РПЛ. 30 тур. «Динамо» — «Арсенал» — 3:3. Москва. «ВТБ Арена». 26 мая 2019 г.

ВТБ в апреле приобрел 99,9961% акций «Динамо». Об этом говорится в отчете группы по МСФО.

О том, что ВТБ приобрел клуб у ВФСО «Динамо» за один рубль, стало известно в прошлом месяце, однако размер пакета акций оставался неизвестным.

Внутри клуба произошли кадровые перестановки: совет директоров «Динамо» возглавил Юрий Соловьев, первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ, а генеральным директором был назначен Юрий Белкин, занимавший пост члена совета директоров клуба и советника генерального директора.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: «ВТБ»

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