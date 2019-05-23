Маурисио Почеттино принял предложение «Ювентуса»

Автор: Тимофей Поршнев 0

Маурисио Почеттино

«Ювентус» намерен пригласить в команду главного тренера «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино. Возможен контракт до четырех лет.

Спортивный директор туринцев Фабио Паратичи в Лондоне через посредников провел переговоры с президентом лондонцев Дэниэлом Леви.

Кроме того, посредники от имени Паратичи связались с Почеттино, и 47-летний аргентинец ответил согласием на предложение.

«Ювентус» может заключить с Почеттино четырехлетний контракт, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

Сообщалось, что Почеттино запросил у «Ювентуса» зарплату 20 миллионов евро за сезон. Ранее «Ювентус» объявил об уходе Массимилиано Аллегри с поста главного тренера.

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры

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