Маурисио Почеттино принял предложение «Ювентуса»

«Ювентус» намерен пригласить в команду главного тренера «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино. Возможен контракт до четырех лет.
Спортивный директор туринцев Фабио Паратичи в Лондоне через посредников провел переговоры с президентом лондонцев Дэниэлом Леви.
Кроме того, посредники от имени Паратичи связались с Почеттино, и 47-летний аргентинец ответил согласием на предложение.
La presenza di Fabio #Paratici a Londra non è affatto casuale: primi contatti diretti con Levy e il #Tottenham per provare a liberare Mauricio #Pochettino. Il muro #Spurs può cadere, infatti, acquistando un giocatore, a mo’ di indennizzo per il tecnico argentino. #calciomercato
— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 23, 2019
«Ювентус» может заключить с Почеттино четырехлетний контракт, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.
Сообщалось, что Почеттино запросил у «Ювентуса» зарплату 20 миллионов евро за сезон. Ранее «Ювентус» объявил об уходе Массимилиано Аллегри с поста главного тренера.
Фото: Global Look Press
Источник: твиттер журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры