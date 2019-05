Маурисио Почеттино принял предложение «Ювентуса»

«Ювентус» намерен пригласить в команду главного тренера «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино. Возможен контракт до четырех лет.

Спортивный директор туринцев Фабио Паратичи в Лондоне через посредников провел переговоры с президентом лондонцев Дэниэлом Леви.

Кроме того, посредники от имени Паратичи связались с Почеттино, и 47-летний аргентинец ответил согласием на предложение.

La presenza di Fabio #Paratici a Londra non è affatto casuale: primi contatti diretti con Levy e il #Tottenham per provare a liberare Mauricio #Pochettino . Il muro #Spurs può cadere, infatti, acquistando un giocatore, a mo’ di indennizzo per il tecnico argentino. #calciomercato

