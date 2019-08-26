«Амкар» освободили от долга в более полмиллиона рублей перед пермскими властями

Автор: Тимофей Поршнев 0

РФПЛ. 24 тур. «Амкар» — «Локомотив» — 2:1. Москва. «РЖД Арена». 31 марта 2018 г.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд (Пермь) не стал менять решение нижестоящей инстанции. «Амкар» освобожден от долга.

Она отказалась включить в реестр требований кредиторов обанкротившегося «Амкара» обязательства перед краевым министерством спорта на сумму более 543 миллионов рублей.

Основанием иска пермских властей стала проверка расходования краевых денег клубом, которая выявила нарушения. В 2017 году клуб получил субсидии в размере 381,9 миллиона рублей, в 2018-м — 161,478 миллиона. Летом 2018 года «Амкар» прекратил свое существование после 14 сезонов в премьер-лиге.

Суды признали требования регионального минспорта необоснованными, поскольку пришли к выводу, что «Амкар» не нарушал условия предоставления субсидий.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: официальный сайт Семнадцатого арбитражного апелляционного суда

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