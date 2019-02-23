Гарри Кейн забил 15-й гол в АПЛ в первой игре после травмы

Автор: Поршнев Тимофей 0

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн забил гол в матче 27-го тура АПЛ с «Бернли». Это его первая игра после серьезной травмы.

Кейн полностью восстановился от травмы связок левого голеностопа и вышел в стартовом составе лондонцев.

25-летний форвард сборной Англии получил повреждение в середине января. Предполагалось, что он пропустит не менее полутора месяцев, а Кейн пропустил 6 матчей во всех турнирах.

Кейн забил 15 голов в 23 турах АПЛ и делит третье место в списке бомбардиров с Пьером-Эмериком Обамеянгом из «Арсенала».

Фото: Global Look Press
Источник: Еженедельник «Футбол»

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