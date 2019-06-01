«Челси» готов отпустить Маурицио Сарри в «Ювентус»

«Челси» готов отпустить главного тренера Маурицио Сарри в Италию. Специалиста зовут в «Ювентус».

В пятницу итальянец, предположительно, встретился с директором Мариной Грановской и сказал ей, что хочет вернуться в Италию.

«Челси», по информации источника, не планировал увольнять Сарри даже в случае поражения в финале Лиги Европы, в котором «синие» в итоге победили «Арсенал» (4:1).

При этом «Челси» был готов позволить тренеру уйти, если он выразит такое желание, а другой клуб сделает официальный запрос и выплатит компенсацию, которая должна составить примерно 5 миллионов фунтов.

Сарри прошлым летом подписал с «Челси» двухлетний контракт с опцией продления на год.

Фото: Global Look Press

Источник: ESPN