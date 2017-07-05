Зоран Тошич официально покидает ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич расторг контракт с клубом. Официальное соглашение хавбека с армейцами истекает 30 июля.

30-летний серб выступает за «красно-синих» с 2010 года. За этот период Тошич вышел на поле в 241 матче, отметился 47 голами, три раза становился чемпионом РФПЛ, а также дважды побеждал в Кубке и Суперкубке России. Самый развитый навык футболиста — исполнение ударов с дальней дистанции. Сообщается, что Зоран Тошич может продолжить карьеру в «Галатасарае».

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс