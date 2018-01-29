«Вест Хэм» нацелился на аренду Федора Смолова

Форвардом «Краснодара» Федором Смоловым заинтересовался «Вест Хэм Юнайтед». Английский клуб готов арендовать 27-летнего футболиста с опцией выкупа.

Однако «Краснодар» настаивает на продаже игрока и требует за него порядка 13,6 млн евро. Сам нападающий готов переехать в Лондон и ожидает решения клуба. Его контракт с «быками» рассчитан до лета 2019 года.

В текущем сезоне Смолов провел в РФПЛ 13 матчей, отметившись 10 голами и тремя результативными передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports