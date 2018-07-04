«Барселона» опровергла информацию о том, что печень для Эрика Абидаля была куплена нелегально

«Барселона» прокомментировала информацию об источнике появления пересаженной Абидалю печени. Ранее клуб обвиняли, что орган был куплен на черной рынке.

«Барселона» на официальном сайте опровергла информацию о том, что печень, пересаженная экс-игроку «Барселоны» Эрику Абидалю в 2012 году, могла быть куплена нелегально.

«В свете сообщений, опубликованных сегодня об операции по пересадки печени, которую перенес Эрик Абидаль, «Барселона» полностью отрицает любые нарушения в этом деле, так же как и Абидаль, и клиника в Барселоне», – говорится в заявлении «Барселоны».

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Барселоны»