«Барселона» опровергла информацию о том, что печень для Эрика Абидаля была куплена нелегально

Автор: Лидия Дидык 0

«Барселона» прокомментировала информацию об источнике появления пересаженной Абидалю печени. Ранее клуб обвиняли, что орган был куплен на черной рынке. 

«Барселона» на официальном сайте опровергла информацию о том, что печень, пересаженная экс-игроку «Барселоны» Эрику Абидалю в 2012 году, могла быть куплена нелегально.

«В свете сообщений, опубликованных сегодня об операции по пересадки печени, которую перенес Эрик Абидаль, «Барселона» полностью отрицает любые нарушения в этом деле, так же как и Абидаль, и клиника в Барселоне», – говорится в заявлении «Барселоны».

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Барселоны»

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