17-летний хавбек «Монако» близок к переходу в «Ливерпуль»

Универсальный полузащитник юношеской команды «Монако» Кристиан Коффи, скорее всего, продолжит карьеру в «Ливерпуле». Игрок близок к переезду в Англию.
17-летний француз, которого сравнивают с вингером «красных» Садьо Мане, близок к переходу в мерсисайдский клуб на правах свободного агента. В прошлом сезоне Коффи стал вице-чемпионом Франции среди юношеских команд.
В случае перехода в «Ливерпуль» он будет тренироваться под руководством Стивена Джеррарда, возглавляющего юниорскую команду (U-18).
Фото: Global Look Press
Источник: L’Equipe