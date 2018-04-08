17-летний хавбек «Монако» близок к переходу в «Ливерпуль»

Универсальный полузащитник юношеской команды «Монако» Кристиан Коффи, скорее всего, продолжит карьеру в «Ливерпуле». Игрок близок к переезду в Англию.

17-летний француз, которого сравнивают с вингером «красных» Садьо Мане, близок к переходу в мерсисайдский клуб на правах свободного агента. В прошлом сезоне Коффи стал вице-чемпионом Франции среди юношеских команд.

В случае перехода в «Ливерпуль» он будет тренироваться под руководством Стивена Джеррарда, возглавляющего юниорскую команду (U-18).

Фото: Global Look Press

Источник: L’Equipe