«Барселона» сыграет с «Реалом» в ретро-форме

«Барселона» на чужом поле сыграет с «Реалом» в матче 26-го тура чемпионата Испании. Но при этом игроки будут одеты в необычную форму.

Сообщается, что футболисты каталонского клуба выйдут на поле в специальной ретро-форме, которая посвящена сезону-1998/99.

Barcelona set to wear 90s-inspired retro shirt in El Clasico with Real Madrid https://t.co/YDJJUlBS1Y pic.twitter.com/AJbNmcut5M — Non Stop Football (@nsfooty) March 1, 2019

Матч между «Реалом» и «Барселоной» состоится 2 марта в Мадриде, начало в 22:45 (мск). Каталонцы являются лидерами чемпионата, мадридцы же занимают третью строчку с отставанием в 9 очков.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail