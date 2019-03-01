«Барселона» сыграет с «Реалом» в ретро-форме

Автор: Поршнев Тимофей 0

«Барселона» на чужом поле сыграет с «Реалом» в матче 26-го тура чемпионата Испании. Но при этом игроки будут одеты в необычную форму.

Сообщается, что футболисты каталонского клуба выйдут на поле в специальной ретро-форме, которая посвящена сезону-1998/99.

Матч между «Реалом» и «Барселоной» состоится 2 марта в Мадриде, начало в 22:45 (мск). Каталонцы являются лидерами чемпионата, мадридцы же занимают третью строчку с отставанием в 9 очков.

Фото: Global Look Press
Источник: Daily Mail

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