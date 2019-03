«Барселона» сыграет с «Реалом» в ретро-форме

«Барселона» на чужом поле сыграет с «Реалом» в матче 26-го тура чемпионата Испании. Но при этом игроки будут одеты в необычную форму.

Сообщается, что футболисты каталонского клуба выйдут на поле в специальной ретро-форме, которая посвящена сезону-1998/99.

Barcelona set to wear 90s-inspired retro shirt in El Clasico with Real Madrid https://t.co/YDJJUlBS1Y pic.twitter.com/AJbNmcut5M

— Non Stop Football (@nsfooty) March 1, 2019