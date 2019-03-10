Премьер-лига. 19-й тур. Матч «Ростова» и тульского «Арсенала» завершился ничьей

В воскресном матче чемпионата России встретились «Ростов» с тульским «Арсеналом». Голов забить не удалось.
Премьер-лига. 19-й тур
РОСТОВ — АРСЕНАЛ — 0:0
Ростов-на-Дону. 10 марта.
Стадион: «Ростов-Арена». 6893 зрителя.
Судья: Алексей Сухой (Люберцы).
«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Мевля, Новосельцев, Сигурдссон, Чернов, Еременко, Попов (Шомуродов, 67), Гацкан, Зуев (Ионов, 75), Сигурдарсон (Зайнутдинов, 77).
«Арсенала»: Левашов, Комбаров, Беляев, Григалава, Альварес, Мохаммед, Костадинов, Бакаев, Горбатенко (Берхамов, 89), Ткачев (Хагуш, 77), Ожегович (Кангва, 46).
Предупреждения: Сигурдарсон (21), Бакаев (66), Еременко (83).
13 (3) удары (в створ) 6 (3)
15 фолы 15
2 угловые 4
0 офсайды 1
65 % владения мячом 35
Возможный финал Кубка России. Все-таки и «Ростов», и «Арсенал» смогли пробиться в 1/2 финала. Дончане сыграют с «Локомотивом», а туляки с «Уралом». Сегодня же они встрелись в рамках 19-го тура РПЛ. После относительно спокойного первого тайма гости все же решились атаковать своего соперника. В основном с помощью контратак. Кангва после стремительной комбинации пробил с линии штрафной, но вратарь мяч поймал. Затем Альварес мощно пробил по воротам Песьякова. Голкиперу «Ростова» пришлось приложить немало усилий для спасения команды. Итоговый счет матча — 0:0.
Фото: твиттер «Ростова»
Источник: Еженедельник «Футбол»