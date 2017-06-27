Руководство «Динамо» озвучило задачи на предстоящий сезон

Председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» Владимир Стржалковский заявил, что перед клубом не будет стоять амбициозных планов в сезоне 2017/2018. У руководства до сих имеются проблемы с финансовым fair—play УЕФА, поэтому оно не видит смысла биться за место в еврокубках.

«Задача не будет сверхамбициозной — нужно оказаться в диапазоне с 8-го по 12-е место в таблице. Это обусловлено рядом факторов. Не надо шагать слишком широко, рискуя порвать штаны и ничего не добиться. Клубу и команде нужно провести определенный подготовительный период, собрать состав. Надо адекватно оценивать, для каких целей у нас сейчас есть возможности, и ставить перед футболистами и тренерским штабом обоснованные задачи.

Мы пока не решили проблему возможности выступления в еврокубках. Мы по-прежнему под санкциями за нарушение норм финансового Fair-Play УЕФА. Не решив этот вопрос, биться за место в еврокубках не имеет смысла. Даже если команда через силу этого добьется, то мы все равно получим отказ от УЕФА в выдаче лицензии на выступление в Лиге Европы, что не нужно ни «Динамо», ни России», — пояснил Стржалковский.

Напомним, что прошедший сезон бело-голубые провели в Футбольной национальной лиге, а этой весной вернулись в элиту. В июне 2015 года УЕФА наложил санкции на «Динамо» и не допустил клуб в Лигу чемпионов.

Фото: Global Look Press

Источник: Известия