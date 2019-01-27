В инстаграме Александра Кокорина объявили о сборе подписей в поддержку братьев

В инстаграме форварда «Зенита» Александра Кокорина появилось сообщение о начале сбора подписей в поддержку футболиста и его брата Кирилла. Сейчас они находятся под арестом.

«Дорогие друзья! С 28 января по 6 февраля в городе Санкт-Петербурге будет проходить сбор подписей в поддержку братьев Кокориных. Не оставайся в стороне! Ты нужен нам, ведь вместе мы непобедимы!» – сообщает инстаграм Кокорина.

Напомним, братья Александр и Кирилл Кокорины, а также полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев арестованы за участие в двух драках в центре Москвы 8 октября. Их арест продлен до 8 февраля.

Фото: Global Look Press

Источник: инстаграм Александра Кокорина