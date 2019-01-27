В инстаграме Александра Кокорина объявили о сборе подписей в поддержку братьев

В инстаграме форварда «Зенита» Александра Кокорина появилось сообщение о начале сбора подписей в поддержку футболиста и его брата Кирилла. Сейчас они находятся под арестом.
«Дорогие друзья! С 28 января по 6 февраля в городе Санкт-Петербурге будет проходить сбор подписей в поддержку братьев Кокориных. Не оставайся в стороне! Ты нужен нам, ведь вместе мы непобедимы!» – сообщает инстаграм Кокорина.
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Дорогие Друзья! С 28 января по 6 февраля в городе Санкт-Петербург будет проходить сбор подписей в поддержку братьев Кокориных, не оставайся в стороне ты нужен нам, ведь вместе мы НЕ ПОБЕДИМЫ! #СашаМыСТобой #Кокоринцы Место сбора подписей: Санкт-Петербург, Невский проспект д.54(Кофейня#1) ; Так же подписать Петицию в поддержку наших ребят можно будет на Московском, Ладожском, Балтийском,Финляндском и Витебском вокзалах с 10:00 до 20:00 у входа на вокзалы у наших #Кокоринцев (их ни с кем не перепутайте!) По всем вопросам пишем в директ: @shumilin_charming
Напомним, братья Александр и Кирилл Кокорины, а также полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев арестованы за участие в двух драках в центре Москвы 8 октября. Их арест продлен до 8 февраля.
Фото: Global Look Press
Источник: инстаграм Александра Кокорина