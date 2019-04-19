Стало известно, сколько потребуется Аарону Рэмзи на восстановление от травмы

Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи получил травму задней поверхности бедра в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы с «Наполи». Сама встреча закончилась победой лондонцев — 1:0.

По информации источника, восстановление валлийца займет примерно три-четыре недели. Таким образом, он, скорее всего, уже не сыграет в оставшихся матчах АПЛ. Однако «канониры» рассчитывают, что Рэмзи успеет вернуться в строй к финалу Лиги Европы, если лондонцы смогут пройти «Валенсию» по итогам полуфинальных матчей.

Напомним, контракт Рэмзи с «Арсеналом» истекает по окончании сезона. После этого футболист на правах свободного агента перейдет в «Ювентус».

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail