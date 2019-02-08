Стал известен список самых высокооплачиваемых игроков в Европе

Автор: Дарья Григорьева 0

Барселона

Стал известен список самых высокооплачиваемых футболистов. Они являются игроками пяти главных европейских чемпионатов. 

По информации источника, лидером стал нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Аргентинец получает 8,3 млн евро в месяц до вычета налогов. За ним расположился форвард «Ювентуса»  Криштиану Роналду. Он получает 4,7 млн евро.

Первая десятка списка выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси («Барселона») –  8,3 млн евро,
2. Криштиану Роналду («Ювентус») –  4,7 млн евро,
3. Антуан Гризманн («Атлетико») – 3,3 млн евро,
4. Неймар («ПСЖ») – 3,06 млн евро,
5. Луис Суарес («Барселона») – 2,9 млн евро,
6. Гарет Бэйл («Реал») – 2,5 млн евро,
7. Филиппе Коутиньо («Барселона») – 2,3 млн евро,
8. Алексис Санчес («Манчестер Юнайтед») – 2,28 млн евро,
9. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 1,73 млн евро,
10. Месут Озил («Арсенал») –  1,6 млн евро.

 

Фото: Global Look Press
Источник: L’Équipe

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