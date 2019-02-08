Стал известен список самых высокооплачиваемых игроков в Европе

Стал известен список самых высокооплачиваемых футболистов. Они являются игроками пяти главных европейских чемпионатов.

По информации источника, лидером стал нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Аргентинец получает 8,3 млн евро в месяц до вычета налогов. За ним расположился форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду. Он получает 4,7 млн евро.

Первая десятка списка выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси («Барселона») – 8,3 млн евро,

2. Криштиану Роналду («Ювентус») – 4,7 млн евро,

3. Антуан Гризманн («Атлетико») – 3,3 млн евро,

4. Неймар («ПСЖ») – 3,06 млн евро,

5. Луис Суарес («Барселона») – 2,9 млн евро,

6. Гарет Бэйл («Реал») – 2,5 млн евро,

7. Филиппе Коутиньо («Барселона») – 2,3 млн евро,

8. Алексис Санчес («Манчестер Юнайтед») – 2,28 млн евро,

9. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 1,73 млн евро,

10. Месут Озил («Арсенал») – 1,6 млн евро.

Фото: Global Look Press

Источник: L’Équipe