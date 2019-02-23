Хамес Родригес намерен вернуться в «Реал»

Полузащитник «Баварии» Хамес Родригес близок к возвращению в «Реал». Он намерен летом покинуть мюнхенский клуб.

По условиям 2-летней аренды «Бавария» может выкупить колумбийца до 15 июня за 45 млн евро.

Сообщается, что «сливочные», мюнхенская команда и хавбек намерены провести переговоры уже в следующем месяце. Уточняется, если «Бавария» пройдет «Ливерпуль», то встречу перенесут на апрель.

Напомним, в нынешнем сезоне в Бундеслиге Родригес провел 13 матчей, забил три мяча и сделал две голевые передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: As