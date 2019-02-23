Хамес Родригес намерен вернуться в «Реал»

Автор: Дарья Григорьева 0

Хамес Родригес

Полузащитник «Баварии» Хамес Родригес близок к возвращению в «Реал». Он намерен летом покинуть мюнхенский клуб. 

По условиям 2-летней аренды «Бавария» может выкупить колумбийца до 15 июня за 45 млн евро.

Сообщается, что «сливочные», мюнхенская команда и хавбек намерены провести переговоры уже в следующем месяце. Уточняется, если «Бавария» пройдет «Ливерпуль», то встречу перенесут на апрель.

Напомним, в нынешнем сезоне в Бундеслиге Родригес провел 13 матчей, забил три мяча и сделал две голевые передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: As

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Хамес Родригес

«Арсенал» может арендовать Хамеса Родригеса у «Реала»

«Боруссия» Д не будет продавать «Баварии» игроков, Сержа Орье арестовали за нанесение телесных повреждений. Главные новости дня

Кристиан Эриксен

«Реал» намерен подписать Кристиана Эриксена

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 