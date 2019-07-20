Сборная Алжира во второй раз в истории выиграла Кубок Африки

В Египте завершился розыгрыш Кубка африканских наций-2019. Обладателем трофея стала сборная Алжира.

В финальном матче команда одержала минимальную победу над сборной Сенегала со счетом 1:0. Единственный гол на счету нападающего Багдада Бунеджа.

Отметим, что ворота алжирцев защищал бывший голкипер «Крыльев Советов» Раис М’Боли. 33-летний голкипер был признан лучшим игроком финала.

Кубок Африки

Финал

Сенегал — Алжир — 0:1 (0:1)

19 июля. Каир. Стадион «Cairo International Stadium».

Судья: Алиум (Камерун).

Сенегал: Гомис, Гассама, Сабали, Сане, Куяте, Севе (Диань, 75), Гей, Б.Н`Диай (Диатта, 59), Сарр, Мане, Ньянг (Бальде, 85).

Алжир: М`Боли, Зеффан, Бенсебаини, Бенламри, Манди, Махрез, Беннасер, Гедиура, Белаили (Брахими, 84), Фегули (Тахрат, 85), Бунеджа (Слимани, 89).

Предупреждения: Бенсебаини, 33. Белаили, 54. Гей, 79. Гассама, 80. Манди, 90+2. Гедиура, 90+4.

Гол: Бунеджа, 2.

Судья: Алиум Ниант (Камерун).

Таким образом сборная Алжира выиграла Кубок африканских наций во второй раз в своей истории. До этого алжирцы выиграли трофей в 1990 году.

Фото: Global Look Press

Источник: Cпорт-Экспресс