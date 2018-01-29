Вагнер Лав перейдет в «Бешикташ»

Экс-футболист московского ЦСКА Вагнер Лав перейдет в топ-клуб из Турции. Бразилец прибыл в Стамбул.

Сообщается, что в столице Турции Вагнер Лав подпишет контракт с «Бешикташем» на 1,5 года. Соглашение будет автоматически продлено на год в том случае, если игрок проведет за черно-белых 25 матчей. «Аланьяспор» (нынешняя команда 33-летнего форварда) получит за эту сделку около 3,7 млн евро.

В прошлом сезоне турецкой Суперлиги Вагнер с 23 годами стал лучшим бомбардиром турнира. За «Аланьяспор» южноамериканец выступает с 2016 года.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Tribun Dergi