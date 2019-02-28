Георгий Тигиев продолжит карьеру в минском «Динамо»

Защитник «Крыльев Советов» Георгий Тигиев весеннюю часть этого сезона проведет в минском «Динамо». Сегодня Георгий прилетит в Минск и в ближайшее время может быть внесен в заявку белорусского клуба.

За «Крылья Советов» в этом сезоне защитник провел два матча в чемпионате и две игры в Кубке России. Отметим, что в расположении «Динамо» сейчас находится полузащитник Алан Чочиев, который также может продолжить свою карьеру в Беларуси.

Главным тренером минского «Динамо» зимой был назначен Роман Пилипчук, а начальником команды стал Виталий Булыга, выступавший за «Крылья Советов» 15 лет назад.

Тигиев осенью прошлого года перешел в самарскую команду из «Спартака» на правах аренды.

Фото: Global Look Press

Источник: сайт клуба «Крылья Советов»