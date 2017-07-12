Алекс Окслейд-Чемберлен не продлит контракт с «Арсеналом»

Автор: Лидия Дидык 0

Окслейд-Чемберлен

Вероятность подписания нового контракта между полузащитником Алексом Окслейд-Чемберленом и «Арсеналом» практически нулевая. Игрок совсем скоро покинет клуб.

Соглашение англичанина рассчитано до июня 2018 года, но, вероятнее всего, он покинет команду уже этим летом. Ранее сообщалось, что в услугах Окслейд-Чемберлена заинтересованы «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Челси».

23-летний игрок в прошлом сезоне провел 29 матчей за «Арсенал», забил 2 гола и отдал 7 передач.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

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