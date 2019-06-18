«Аталанта» хочет приобрести Луиса Муриэля у «Севильи»

Автор: Анатолий Акулов 0

МуриэльКолумбийский форвард «Севильи» может остаться в чемпионате Италии. В его услугах заинтересована «Аталанта».

Сообщается что в трансфере нападающего заинтересован главный тренер «бергамасков» Джан Пьеро Гасперини. Сумма возможной сделки составит порядка 15 млн. евро, не считая бонусов

Напомним, вторую половину минувшего сезона Муриэль провел на правах аренды в «Фиорентине». Форвард перешел в «Севилью» летом 2017 года за 20 млн. евро.

В прошедшем розыгрыше итальянской Серии А футболист провел 19 матчей. На его счету 6 забитых мячей.

Фото: Global Look Press
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио

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