«Аталанта» хочет приобрести Луиса Муриэля у «Севильи»

Колумбийский форвард «Севильи» может остаться в чемпионате Италии. В его услугах заинтересована «Аталанта».

Сообщается что в трансфере нападающего заинтересован главный тренер «бергамасков» Джан Пьеро Гасперини. Сумма возможной сделки составит порядка 15 млн. евро, не считая бонусов

Напомним, вторую половину минувшего сезона Муриэль провел на правах аренды в «Фиорентине». Форвард перешел в «Севилью» летом 2017 года за 20 млн. евро.

В прошедшем розыгрыше итальянской Серии А футболист провел 19 матчей. На его счету 6 забитых мячей.

Фото: Global Look Press

Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио