Янник Феррейра Карраско и Николас Гайтан перешли из «Атлетико» в «Далянь Ифан»

Полузащитники «Атлетико» Николас Гайтан и Янник Феррейра Карраско продолжат карьеру в Китае. 30-летний аргентинец и 24-летний бельгиец перешли в «Далянь Ифан».

Ранее сообщалось, что китайцы заплатят 18 миллионов евро за Гайтана и 30 миллионов за Карраско.

