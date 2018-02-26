Янник Феррейра Карраско и Николас Гайтан перешли из «Атлетико» в «Далянь Ифан»

Полузащитники «Атлетико» Николас Гайтан и Янник Феррейра Карраско продолжат карьеру в Китае. 30-летний аргентинец и 24-летний бельгиец перешли в «Далянь Ифан».
Ранее сообщалось, что китайцы заплатят 18 миллионов евро за Гайтана и 30 миллионов за Карраско.
.@CarrascoY21 and @nicogaitan will join Dalian Yifang on a permanent deal.
Best of luck in China!
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— Atlético de Madrid (@atletienglish) February 26, 2018
Карраско провел за «Атлетико» 124 матча, забил 23 гола и отдал 17 результативных передач. Подробную статистику игрока смотрите здесь.
Гайтан принял участие в 49 встречах в составе мадридцев.
Фото: Global Look Press
Источник: официальный твиттер «Атлетико»