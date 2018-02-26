Янник Феррейра Карраско и Николас Гайтан перешли из «Атлетико» в «Далянь Ифан»

Автор: Лидия Дидык 0

Янник Феррейра Карраско

Полузащитники «Атлетико» Николас Гайтан и Янник Феррейра Карраско продолжат карьеру в Китае. 30-летний аргентинец и 24-летний бельгиец перешли в «Далянь Ифан».

Ранее сообщалось, что китайцы заплатят 18 миллионов евро за Гайтана и 30 миллионов за Карраско.

Карраско провел за «Атлетико» 124 матча, забил 23 гола и отдал 17 результативных передач. Подробную статистику игрока смотрите здесь.

Гайтан принял участие в 49 встречах в составе мадридцев.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный твиттер «Атлетико»

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