Тео Уолкотт рассказал, почему отказался от съемок в фильме про Гарри Поттера

Нападающий «Эвертона» Тео Уолкотт рассказал, что мог сняться в фильме «Гарри Поттер и Орден Феникса». Однако футболисту так и не удалось стать частью волшебной истории.

«Мой дядя, Дэвид Йейтс, был режиссером этого фильма, поэтому хотел взять меня на одну из ролей. Тогда у меня не было возможности поучаствовать в съемках, они отнимают много времени. Он хотел, чтобы я был одним из игроков матча по квиддичу. Было бы круто, но у меня не было времени», — цитирует Уолкотта источник.

Фильм вышел в прокат в 2007 году, Уолкотту на тот момент было 18 лет. В 2010 году нынешняя жена Уолкотта, Мелани, по протекции футболиста снялась в другой части про мальчика-волшебника — «Гарри Поттер и Дары Смерти».

Фото: Global Look Press

Источник: Goal