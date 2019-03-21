Мауро Икарди вернется к тренировкам с «Интером»

Автор: Дарья Григорьева 0

Нападающий «Интера» Мауро Икарди вернется к тренировкам в общей группе. Сегодня он присоединится к команде. 

Форвард будет впервые работать с «нерадзурри» спустя 36 дней с того момента, как его лишили капитанской повязки в пользу вратаря Самира Хандановича. Сообщается, что конфликт между игроком и клубом на время улажен благодаря генеральному директору Беппе Маротте. Он провел переговоры с представителем футболиста и с главным тренером «Интера» Лучано Спаллетти.

Предполагается, что итальянский клуб продаст аргентинца по окончании сезона.

Фото: Global Look Press
Источник:  La Gazzetta dello Sport

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