Мауро Икарди вернется к тренировкам с «Интером»

Нападающий «Интера» Мауро Икарди вернется к тренировкам в общей группе. Сегодня он присоединится к команде.

Форвард будет впервые работать с «нерадзурри» спустя 36 дней с того момента, как его лишили капитанской повязки в пользу вратаря Самира Хандановича. Сообщается, что конфликт между игроком и клубом на время улажен благодаря генеральному директору Беппе Маротте. Он провел переговоры с представителем футболиста и с главным тренером «Интера» Лучано Спаллетти.

Предполагается, что итальянский клуб продаст аргентинца по окончании сезона.

Фото: Global Look Press

Источник: La Gazzetta dello Sport