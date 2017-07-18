Защитник «Лиона» Кристоф Жалле перешел в «Ниццу»

«Ницца» официально объявила о подписании контракта с защитником Кристофом Жалле. Ранее игрок выступал за «Лион».

В «Ниццу» 33-летний француз перешёл в качестве свободного агента — его контракт с «Лионом» истекал летом 2018 года, но стороны расторгли соглашение.

Christophe Jallet : c'est signé 🔴⚫✍🏻 pic.twitter.com/y497drREVG — OGC Nice (@ogcnice) July 18, 2017

Жалле перешел в «Лион» в 2014 году из «ПСЖ». За это время он провел 92 матча, забил четыре гола и сделал 15 голевых передач. Игрок дважды становился чемпионом Франции с «ПСЖ» и один раз выигрывал Кубок страны. В активе новичка «Ниццы» 14 матчей и один гол за сборную Франции.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Ниццы»