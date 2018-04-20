Арсен Венгер объявил об уходе из «Арсенала» по окончании сезона

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер покидает свой пост.Французский специалист объявил, что по окончании сезона уйдет из лондонского клуба.

«После тщательных раздумий и долгого обсуждения с клубом я почувствовал, что настало подходящее время, чтобы по окончании сезона покинуть пост тренера «Арсенала».

Я благодарен, что у меня была такая честь – служить на благо этого клуба в течение долгих и памятных лет. Я тренировал клуб с преданностью и честностью», – говорится в заявлении Венгера.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Арсенала»