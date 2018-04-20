Арсен Венгер объявил об уходе из «Арсенала» по окончании сезона

Автор: Лидия Дидык 0

Арсен Венгер

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер покидает свой пост.Французский специалист объявил, что по окончании сезона уйдет из лондонского клуба. 

«После тщательных раздумий и долгого обсуждения с клубом я почувствовал, что настало подходящее время, чтобы по окончании сезона покинуть пост тренера «Арсенала».

Я благодарен, что у меня была такая честь – служить на благо этого клуба в течение долгих и памятных лет. Я тренировал клуб с преданностью и честностью», – говорится в заявлении Венгера.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Арсенала»

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