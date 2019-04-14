Самюэль Умтити заинтересовал «Ювентус»

Автор: Дарья Григорьева 0

Умтити

Защитник «Барселоны» Самюэль Умтити может оказаться в чемпионате Италии. Он обратил на себя внимание «Ювентуса». 

Теперь не только лондонский «Арсенал», но и Старая синьора заинтересована в футболисте. Сообщается, спортивный директор туринского клуба Фабио Паратичи видит в Умтити замену ветеранам команды Леонардо Бонуччи, Андреа Бардзальи и Джорджо Кьеллини.

По информации испанских СМИ, «Ювентус» готов предложить за француза около 80 млн евро.

Напомним, защитник в нынешнем сезоне чемпионата Испании провел 11 матчей и сделал одну голевую передачу. Умтити продлил контракт с «сине-гранатовыми» до 2023 года, но в последнее время он потерял место в стартовом составе.

Фото: Global Look Press
Источник: Sport.es

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