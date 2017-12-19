Геннадий Орлов: «Дриусси надо подумать над своим поведением. Танцы-гулянки не для профессионалов»

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об аргентинских легионерах «Зенита». Критике подверглись Леандро Паредес и Себастьян Дриусси.

«Паредес ведет себя нервозно и тем самым показывает, что не очень уважает российскую премьер-лигу. Помните эпизод, когда его толкнули в грудь, он упал, схватился за лицо? Аргентинское танго — так мы это будем называть. Такие вот маленькие футбольные хитрости большого Паредеса. Это выглядит очень смешно, мужики так себя не ведут.

Дриусси 21 год, и ему очень важно найти место в составе. Он выходил с фланга, но на самом деле играет между защитниками и полузащитниками соперника. У Дриусси, конечно, есть потенциал, но ему очень много надо подумать над своим поведением.

Важно, кто его учителя, направляющие вектор в его голове — друзья, окружение. Важно, чтобы не уводили его, как когда-то Риксен уводил нашего венгерского друга (Саболча Хусти) на какие-то танцевальные гулянки. Важно не свернуть с пути, потому что в его возрасте все возможно. Поэтому пожелаем ему стабильности. Танцы-гулянки — не для профессионалов», — сказал Орлов.

В 17 матчах сезона РФПЛ на счету Дриусси 3 гола и 4 результативных передачи. Паредес в 19 матчах отметился 3 забитыми мячами и 3 ассистами.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»

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