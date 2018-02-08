Китайский «Хэбэй Чайна Форчун» может приобрести Лионеля Месси

Китайский «Хэбэй Чайна Форчун» может приобрести нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. Клуб готов активировать клаусулу аргентинца и отдать за него 700 млн евро.

Отмечается, что команды китайской Суперлиги должны платить 100% налог, соответственно, сумма трансфера может составить 1,4 млрд евро.

В настоящий момент за «Хэбэй Чайна Форчун» выступают аргентинцы Хавьер Маскерано и Эсекьель Лавесси.

Действующий контракт Месси с каталонцами истекает в 2021 году.

Фото: Global Look Press

Источник: Mundo Deportivo