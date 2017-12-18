Директор «Барселоны»: «Мы не будем выстраиваться для «Реала» в чемпионский коридор»

Директор «Барселоны» по внутриклубным отношениям Гильермо Амор прокомментировал слова игроков «Реала» о том, что футболисты каталонского клуба должны выстроиться перед ними в чемпионский коридор после победы мадридцев в клубном чемпионате мира. Функционер заявил, что «блаугранас» этого делать не будут.

«Поздравляем «Реал», но хотелось бы прояснить: мы устраиваем чемпионский коридор только для победителей тех турниров, в которых «Барселона» принимала участие», – сказал Амор.

Встреча между «Реалом» и «Барселоной» состоится 23 декабря на «Сантьяго Бернабеу». Ее в прямом эфире покажет Первый канал.

Фото: Global Look Press

Источник: AS

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