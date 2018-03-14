Немецкий футбольный союз выступил против бойкота ЧМ-2018

Автор: Никита Воробьев 0

Болельщица сборной Германии

Немецкий футбольный союз выступил против бойкота чемпионата мира 2018 года в России. Как заявил президент организации Райнхард Гридель, такая мера не пойдет на пользу никому.

«Немецкий футбольный союз полагается на диалог, а не на бойкот, который ничего не изменит и не пойдет никому на пользу. Напротив, Олимпиада в Южной Корее показали, что спорт может способствовать деэскалации конфликтов и объединять людей», — сказал Гриндель.

Вице-президент DFB Райнер Кох, в свою очередь, отметил, что использование спортивного события и его участников в политических целях не соответствует ценностям организации.

В марте глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что британские политики могут отказаться от посещения чемпионата мира в России, а в СМИ появилась информация о том, что сборная Англии может бойкотировать мундиаль.

Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС

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