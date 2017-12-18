Луи ван Гал: «Вернулся бы в Англию, чтобы отомстить «Манчестер Юнайтед»

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Луи ван Гал

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гал рассказал о вероятности возглавить один клубов АПЛ. По словам специалиста, он бы сделал это ради того, чтобы отомстить «манкунианцам».

«Возможно, я никогда больше не буду работать в клубах. Но я бы сделал одно исключение. Если бы английский топ-клуб пригласил меня, я бы принял предложение. Потому что у меня бы появилась возможность отомстить «Манчестер Юнайтед».

Вудворду стоило спросить меня, прежде чем назначать Моуринью. Я ничего не имею против Жозе», – заявил ван Гал.

Голландский специалист руководил «МЮ» в период с 2014 по 2016 год, вместе с которым выигрывал Кубок Англии. В мае 2016-го был уволен со своего поста.

Фото: Global Look Press
Источник: Mirror

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