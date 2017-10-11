На матче между «Краснодаром» и «Ахматом» впервые в РФПЛ будут использованы видеоповторы

На матче 19-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Ахматом» впервые в РФПЛ будет опробована система VAR. Встреча состоится третьего декабря.

Технология, которая будет использоваться на арене «быков», предоставляется компанией Hawk-Eye Innovations. Данная система прошедшим летом применялась на Кубке Конфедераций. По периметру поля стадиона «Краснодар» будет установлено 10 специальных камер.

Ранее введение видеассистентов было одобрено правлением РФПЛ.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Краснодар»