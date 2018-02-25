Матч между «Ювентусом» и «Аталантой» перенесен из-за погодных условий

Матч 26-го тура чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Аталантой» перенесен из-за погодных условий. В Турине начался сильный снегопад.

Игра должна была начаться в 20:00, однако после нескольких проверок газона со стороны официальных лиц, а также капитанов команд Джанлуиджи Буффоном и Рафаэлем Толоем его было решено отменить и провести в другой день.

Новая дата будет объявлена позднее.

Фото: Официальный твиттер «Аталанты»

Источник: Еженедельник «Футбол»