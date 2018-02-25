«Лацио» отклонил предложение по Сергею Милинковичу-Савичу в размере 70 млн евро

«Лацио» отклонил предложение о покупке полузащитника Сергея Милинковича-Савича за 70 миллионов евро. Об этом сообщил спортивный директор команды Игли Таре.

«Летом мы получили предложение по Милинковичу-Савичу в размере 70 миллионов евро и отклонили его.

Мы хотим сделать «Лацио» клубом, в который идут футболисты, а не перевалочным пунктом в команды побольше. Нам придется много поработать, но это наша цель», – сказал Таре.

В нынешнем сезоне Милинкович-Савич забил девять голов и сделал три результативные передачи в 24-х матчах.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia