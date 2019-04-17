Мама Криштиану Роналду: «Сын сказал: «Мама, я не творю чудес»

Долореш Авейру, мама нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, рассказала о реакции сына на вылет клуба из Лиги чемпионов после ответного матча 1/4 финала с «Аяксом». В Турине итальянский клуб проиграл со счетом 1:2.

Первая встреча, прошедшая в Амстердаме, закончилась вничью со счетом 1:1.

«Ему было грустно, он хотел выйти в финал. Это случится в другой раз. Криштиану сказал: «Мама, я не творю чудес. В чемпионате Италии у нас все хорошо. В Лиге чемпионов не хватило удачи, но мы ничего не можем с этим поделать, жизнь продолжается», – сказала мама португальского игрока.

Роналду стал игроком «Ювентуса» летом 2018 года. В текущем сезоне 34-летний португалец провел 26 игр, забил 19 голов и отдал 10 результативных передач.

Ранее Роналду выступал за испанский «Реал Мадрид», английский «Манчестер Юнайтед» и португальский «Спортинг».

Фото: Global Look Press

Источник: Corriere dello Sport