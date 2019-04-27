Люсьен Фавр: «Гонка за чемпионство в Бундеслиге завершена»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр дал комментарий после дерби с «Шальке». Матч закончился со счетом 4:2 в пользу команды из Гельзенкирхена.

«Гонка за титул в чемпионате Германии завершена. Трудно переварить, но что есть, то есть.

Футбол становится совершенно смехотворным. Правило игры рукой – это просто смешно. Не только в эпизоде с сегодняшним пенальти, но и вообще», – заявил швейцарский специалист.

«Боруссия» занимает второе место в чемпионате Германии, имея в активе имеет 69 очков. Мюнхенская «Бавария» опережает команду из Дортмунда на один балл и имеет матч в запасе.

«Шальке» после победы занимает 15-ю строчку в турнирной таблице, и имеет 30 очков.

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер журналиста ESPN Стефана Бучко