Филипе Луис: «Горд, что был частью лучшей эпохи в истории «Атлетико»

Защитник Филипе Луис подтвердил, что перейдет в «Фламенго». Сегодня состоялась прощальная пресс-конференция защитника.

На торжественной церемонии, организованной мадридским клубом, присутствовали руководители «Атлетико», главный тренер команды Диего Симеоне и ряд игроков.

«Я был «фламенгистой» с юности. Покинуть «Атлетико» – непростое решение, но я хочу завершить карьеру в Бразилии.

Я горд, что был частью лучшей эпохи в истории клуба. Хочу поблагодарить каждого. Вместе мы разделили замечательные моменты. Сегодня счастливый день, потому что я отдал этому клубу все.

Играть на «Висенте Кальдерон» и наслаждаться первыми годами на «Ванда Метрополитано» – непередаваемое чувство. Я вернусь, сейчас я говорю «до свидания» лишь как игрок», – сказал Филипе Луис.

Филипе Луис выступал за «Атлетико» с 2010 по 2014 и с 2015 по 2019 год. На его счету 333 официальных матча за мадридский клуб.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com