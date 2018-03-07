Аккаунт Рияда Мареза в фейсбуке взломали, объявив о завершении карьеры

Аккаунт полузащитника «Лестера» Рияда Мареза в фейсбуке был взломан. Ранее сообщалось, что на странице Мареза в фейсбуке появился пост о завершении карьеры.

Всего за пять часов до этого игрок опубликовал видео своего гола в ворота «Борнмута» в твиттере.

Ryad Mahrez s’est fait pirater sa page Facebook ce soir. Pas de fin de carrière pour l’Algérien, toujours déterminé 👊 #PremierLeague — Loïc Tanzi (@Tanziloic) March 7, 2018

Летом 27-летнего алжирца хотели приобрести «Рома», «Челси» и «Барселона», а в январе – «Манчестер Сити», но клубы не смогли договориться с «Лестером».

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер журналиста RMC Sport