Аккаунт Рияда Мареза в фейсбуке взломали, объявив о завершении карьеры

Автор: Лидия Дидык 0

Рияд Марез

Аккаунт полузащитника «Лестера» Рияда Мареза в фейсбуке был взломан. Ранее сообщалось, что на странице Мареза в фейсбуке появился пост о завершении карьеры.

Всего за пять часов до этого игрок опубликовал видео своего гола в ворота «Борнмута» в твиттере.

Летом 27-летнего алжирца хотели приобрести «Рома», «Челси» и «Барселона», а в январе – «Манчестер Сити», но клубы не смогли договориться с «Лестером».

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер журналиста RMC Sport

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