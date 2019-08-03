Премьер-лига. 4-й тур. «Спартак» и «Динамо» сыграли вничью

В 4-м туре состоялось старейшее дерби Москвы. «Спартак» Олега Кононова и «Динамо» не выявили победителя в Тушине.

Премьер-лига. 4-й тур

СПАРТАК — ДИНАМО — 0:0

Москва. 3 августа.

Стадион: «Открытие Арена». 34 389 зрителей.

Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).

«Спартак»: Максименко, Айртон, Жиго, Джикия, Ещенко, Гулиев, Зобнин, Ташаев (Мирзов, 64), Ананидзе (Шюррле, 46), Бакаев, Понсе.

«Динамо»: Шунин, Рыков, Паршивлюк, Рауш, Шуньич, Юсупов (Теттех, 60), Каборе, Панченко, Шиманьски (Н’Жие, 67), Жоаозиньо, Шейдаев (Грулев, 74).

Голы: 1:0 — ().

Предупреждения: Ташаев (10), Гулиев (32), Юсупов (57), Шуньич (85), Н’Жие (90), Бакаев (90).

Удаление: Понсе (35).

8 (3) удары (в створ) 12 (6)

11 фолы 16

0 офсайды 2

2 угловые 8

40 % владения мячом 60

Первый опасный момент возник на третьей минуте. Юсупов пробил на силу, но Максименко отбил удар. «Спартак» ответил прострелом Гулиева, но пас никто не замкнул. Динамовцы продолжили бить по воротам, после удара Каборе мяч срикошетил и едва не попал в ворота. Следующий удар, в исполнении Шейдаева, пришелся в перекладину. «Красно-белые» едва не забили после углового, но Жиго чуть не дотянулся до мяча. В конце тайма спартаковцы остались вдесятером. Понсе получил прямую красную карточку за опасный удар Шунина. В начале второго тайма Шюррле пробил по воротам Шунина, но вратарь зафиксировал мяч. В середине тайма Максименко сделал несколько сейвов. Счет в матче так и не был открыт. Команда Дмитрия Хохлова не может одержать победу на выезде с марта. Олег Кононов одерживает шестую победу в очных встречах с динамовцами. Специалист единственный раз терпел поражение в августе 2014-го, будучи тренером «Краснодара».

Фото: твиттер клуба «Спартак»

Источник: Еженедельник «Футбол»