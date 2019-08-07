Олег Кононов: «В Туне сыграют две одинаковые команды»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился ожиданиями от первого матча квалификации Лиги Европы против «Туна». Встреча состоится завтра в Швейцарии.

«Швейцарский чемпионат прогрессирует. Об этом говорят успехи сборной и тех клубов, которые играют в Лиге чемпионов. Клубы укомплектованы практически только местными игроками. «Тун» проводит матчи в высоком темпе, у команды очень быстрый переход от обороны в атаку.

У меня и игроков мнение такое – будут играть две равные команды с одной целью.

Искусственное поле? Конечно, нам непривычно, но мы выходим играть, не обращая внимания на поле и судейство

Мы настраиваемся на первую игру, которая идет по графику. Об «Ахмате» и других матчах будем думать потом», – сказал Кононов.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: ТАСС