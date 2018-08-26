Пола Гаскойна подозревают в сексуальных домогательствах

Экс-футболист сборной Англии Пол Гаскойн вновь стал виновником скандала. Бронзового призера ЧЕ-1996 задержали по подозрению в сексуальных домогательствах.

Британская транспортная полиция арестовала бывшего футболиста после жалобы женщины. Она утверждала, что Гаскойн домогался до нее и совершил действия сексуального характера в поезде, ехавшего из Йорка. Позже Пол был освобожден из полиции до выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, 51-летний Гаскойн страдает алкогольной зависимостью. Газза отправлялся в клинику на принудительное лечение, но оно ему ничем не помогало.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky News