Леонид Слуцкий: «Ситуация с Даудой Моххамедом похожа на эпизод с Кепой, но я остановил его»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий поделился подробностями эпизода, случившегося во время матча с НАК в 24-м туре чемпионата Голландии. Встреча закончилась со счетом 4:1 в пользу «Витесса».

Нападающий «Витесса» Дауда Мохаммед получил сотрясение мозга, врач на бровке осмотрел игрока и запретил ему продолжать матч, но ганский форвард не хотел покидать поле.

«Врач сказал: «Нет, нет шансов на продолжение матча». Таким образом, наш врач стал лучшим игроком матча.

Ситуация с Даудой была немного похожа на ситуацию с Кепой Аррисабалагой. Но его было легко остановить. Дауда остался за линией, а я преградил ему путь. Сто килограммов против шестидесяти. Я остановил его», – сказал Слуцкий.

Дауда был заменен на 33-й минуте.

Фото: Global Look Press

Источник: Voetbal International