Самба Соу пропустит остаток года из-за травмы

Полузащитник «Динамо» Самба Соу пропустит остаток календарного года из-за травмы. 29-летний хавбек получил повреждение в матче 13-го тура РПЛ против ЦСКА.

Матч между командами закончился со счетом 0:0.

На 16-й минуте малиец покинул поле, вместо него в игру вступил Владимир Москвичев.

«Тяжелая травма, повреждение сухожилия. Мы поедем к соответствующему хирургу. Он выбыл надолго. В этом году больше точно не сыграет», – сообщил главный врач «Динамо» Александра Ярдошвили.

29-летний малиец выступает за «Динамо» с июня 2017 года. Полузащитник провел 23 игры.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС