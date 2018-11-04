Самба Соу пропустит остаток года из-за травмы

Полузащитник «Динамо» Самба Соу пропустит остаток календарного года из-за травмы. 29-летний хавбек получил повреждение в матче 13-го тура РПЛ против ЦСКА.
Матч между командами закончился со счетом 0:0.
На 16-й минуте малиец покинул поле, вместо него в игру вступил Владимир Москвичев.
«Тяжелая травма, повреждение сухожилия. Мы поедем к соответствующему хирургу. Он выбыл надолго. В этом году больше точно не сыграет», – сообщил главный врач «Динамо» Александра Ярдошвили.
29-летний малиец выступает за «Динамо» с июня 2017 года. Полузащитник провел 23 игры.
Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС